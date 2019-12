Kinder sterben in Fahrradanhänger: Geldstrafe für Pkw-Lenker

Der Prozess um einen Unfall mit zwei toten Mädchen in einem an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger hat am Montag in Korneuburg mit einem Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung für den Pkw-Lenker geendet. Der 60-Jährige muss 28.000 Euro Geldstrafe bezahlen, 21.000 Euro davon unbedingt. Das Verfahren gegen die Mutter der Kinder endete mit einer Diversion.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Verkehrsunfall sorgte für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit