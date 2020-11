Kinder werden in der Krise öfter vernachlässigt

Eine Elfjährige nächtigte bei Kälte im Gebüsch. Durch Corona nehmen Existenzängste und Druck vor allem in finanzschwachen Familien zu.

Ein schwerer Fall von Gefährdung des Kindeswohls wurde am Dienstag aus der Steiermark bekannt: Eine 33-jährige Grazerin steht unter Verdacht, ihre elfjährige Tochter vernachlässigt zu haben. Das Mädchen soll wiederholt von zu Hause abgehauen sein und mit Wissen der Mutter mehrere Nächte bei niedrigen Temperaturen im Freien unter einigen Büschen übernachtet haben. Eltern aus der Nachbarschaft in einer Wohnsiedlung im Grazer Stadtteil Wetzelsdorf holten das Kind schließlich zu sich nach Hause und alarmierten am Wochenende die Polizei.

Die ...