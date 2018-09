Kinderarzt in Kärnten von Missbrauchsvorwurf freigesprochen

Ein Kinderarzt ist am Donnerstagnachmittag am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen freigesprochen worden. Dem Mann war zur Last gelegt worden, einen damals zwölfjährigen Buben während einer Untersuchung unsittlich berührt zu haben, zwei Gutachter entlasteten den Mediziner aber.

SN/APA (dpa/Archiv)/Patrick Pleul Arzt wird unangemessener Umgang mit Patienten vorgeworfen