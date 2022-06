Kinderbuch über Leihmütter trifft einen Nerv

Wiener Unternehmer startet in "Bestseller Neuzugänge" für Kinderbücher bei Amazon USA.

Ein Erpel kann kein Ei legen, so viel steht fest. Wie kommt es dann, dass Entenpapa Eduard am Ende Entenküken Mia in seinen Armen hält? Mithilfe zweier Mütter: Emilia Ente, die das Ei spendete, und Ella Ente, die es ausbrütete. Mit dieser Metapher erklärt der Unternehmer Michael Hilscher bis heute seiner Tochter, unter welchen Umständen sie 2015 geboren wurde. Dass es eine Eizellenspenderin und eine Leihmutter gab, die ihm - einem damals alleinstehenden, homosexuellen Mann - den sehnlichen Kinderwunsch erfüllten.

Das Buch entstand aus einer persönlichen Geschichte

Hilscher schrieb die Geschichte auf, zunächst nur für Familie und Freunde. Daraus entstand die Idee zu einem Buch. Seit Anfang Juni ist "Eduard Erpel und das zauberhafte Ei" erhältlich. Nach einer Woche stand die englischsprachige Ausgabe bei Amazon in den USA sogar kurzzeitig als Nummer eins bei "Neuzugänge bewegende Kinderbücher". Bei dem Onlineriesen ist das Buch gerade vergriffen, in anderen Shops in Österreich noch erhältlich; kommende Woche wird nachgeliefert. Über Morawa wurden rund 200 deutsche Bücher bestellt, es werde ständig nachproduziert, heißt es dort auf Nachfrage.

Es braucht Sichtbarkeit für Regenbogenfamilien

Gerade weil die LGBTQ+-Community in den vergangenen Monaten verstärkt angegriffen wurde, freue er sich über die Akzeptanz seines Buchs. "Als Mia im Kindergarten immer öfter gefragt wurde, warum sie zwei Papas hat, wurde mir bewusst, dass es mehr Sichtbarkeit braucht für Regenbogenfamilien", erzählt Hilscher. Gemeinsam mit seinem Mann entschied er, genau dazu beitragen zu wollen.

"Wir waren vorher beide nie aktivistisch. Aber es gibt zu wenig kindgerechte Literatur zu dem Thema und auch das eigene Umfeld tut sich leichter, wenn es Informationen gibt", sagt er. Einige Verlage zeigten Interesse, getraut hat sich dann doch keiner. Also verlegte der Wiener im Eigenverlag in kleiner Auflage.

Pro Jahr kommen in Österreich 60 bis 80 Paare zum Wunschkind

Obwohl sich eine gute Verkaufsentwicklung abzeichnet, wird er mit dem Buch nicht reich werden. "Das war nie das Ziel. Es ist ein Herzensprojekt und ich möchte uns und anderen Familien damit ein Werkzeug für die Kinder in die Hand geben." Gleichzeitig sei es ihm wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten.

Auch wenn Leihmutterschaft in Österreich (und 17 anderen EU-Staaten) gesetzlich nicht erlaubt ist, ist sie über den Umweg im Ausland möglich. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Aktion Leben schätzt, dass pro Jahr etwa 60 bis 80 Paare in Österreich auf diese Weise zu ihrem Wunschkind kommen.