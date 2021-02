Kindergärten wollen bundeseinheitliche Corona-Regeln

Das Netzwerk Elementare Bildung in Österreich (NeBÖ) fordert einheitliche Vorgaben für den Umgang mit der Pandemie an den Kindergärten. "Es ist ein Wahnsinn, dass die Häuser sich in diesen Zeiten selber Maßnahmen stricken müssen, wie sie zurecht kommen", kritisiert Sprecherin Natascha Taslimi gegenüber der APA. Sie will etwa einheitliche Vorgaben, wann während eines Lockdowns Betreuung angeboten wird.

SN/APA (AFP)/FRED SCHEIBER Kindergärten wollen einheitliche Corona-Regeln