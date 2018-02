Kinderpornokonsument in Wien auf kuriose Weise erwischt

Ein 34-jähriger Kinderpornokonsument hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Ottakring Durst bekommen und ist in ein Gasthaus gegangen. Das Problem für ihn: Das Notebook samt Dateien mit eindeutig kinderpornografischen Inhalten ließ er eingeschaltet auf seiner Matratze liegen, und die Wohnungstür blieb offen. Nachbarn verständigten die Polizei, weil sie Einbrecher am Werk vermuteten.

SN/Robert Ratzer Symbolbild.