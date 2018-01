Kinderpornoring: Pädophiler führte Opfer im Skiurlaub vor

Europas größte Kinderporno-Plattform, "Elysium", wurde 2017 zerschlagen. In Deutschland wurde nun ein Pfarrgemeinderatsmitglied verurteilt. Seine Spur führt auch nach Österreich.

Die Meldung fand in Österreich kaum Beachtung. Am Montag verurteilte das Dresdner Landesgericht einen 41-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Haft (nicht rechtskräftig). Der promovierte Ingenieur, der ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat Jugendfreizeiten begleitete, soll zwei Mädchen (fünf und sieben Jahre) eines befreundeten Ehepaares aus Bayern missbraucht haben. Er war ihr Taufpate. "Zum Missbrauch kam es in der Wohnung des Verdächtigen, als die Kinder etwa bei ihm übernachteten", erklärt Thomas Ziegler vom Landgericht Dresden auf SN-Nachfrage. Der Polizei war der Mann im Juli vergangenen Jahres bei Ermittlungen gegen Europas größte Kinderporno-Plattform, "Elysium", ins Netz gegangen.