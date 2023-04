Kinderschutz gibt es nur in Bundesschulen

Für Volksschulen sind die Länder zuständig. Die Regierung kann für die jüngsten Schüler kein Maßnahmenpaket gegen Missbrauch erstellen.

Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber auch nicht mehr. So lautet die Reaktion von Kinderschutzorganisationen auf das Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch, das die Bundesregierung nun ausgearbeitet hat und deren Änderungen im Sexualstrafrecht in Begutachtung geschickt werden. Beteiligt an dem Projekt waren vier Ministerien: Justiz und Soziales (beide von Grünen geleitet), Familie und die im Bundeskanzleramt angesiedelte Jugend (beide ÖVP). Entsprechend der Konstellation einigte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

Justizministerin Alma Zadić spricht von ...