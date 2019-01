Kindheit wurde geraubt: Viele neue Opfer melden sich

Mehr als 1000 frühere Heimkinder beantragten bei der Volksanwaltschaft eine Rente. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein für Gewalt, die an Perversion und Brutalität nicht zu überbieten war.

1039 Personen (522 im Vorjahr) haben sich seit Mitte 2017 bereits an die bei der Volksanwaltschaft angesiedelte Heimopferrenten-Kommission gewendet, um eine Pension von pauschal 300 Euro monatlich zu beantragen. Teilweise sind Fälle von Menschen dabei, die noch in den Kriegsjahren in den staatlichen oder kirchlichen Institutionen zu Opfern wurden. "Die Antragsteller sind oftmals hochbetagte Menschen, die als Kinder im Heim misshandelt wurden", sagt der zuständige Volksanwalt Günther Kräuter. Und Johanna Wimberger, Leiterin des Büros Rentenkommission, ergänzt: "Wir dürfen keine Zeit verlieren."