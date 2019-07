Kindstötung in Zams - 32-Jährige vor Gericht

Nachdem eine 32-Jährige im vergangenen November ihr Baby beim Baden in einem Krankenhaus getötet haben soll, hat am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Laut Gutachten soll die Frau an paranoider Schizophrenie leiden und nicht zurechnungsfähig gewesen sein.

