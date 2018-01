Kitzbühel-Promis "erwedelten" 150.000 Euro

Never change a winning event: Auch heuer sind Prominenten nach der Hahnenkammabfahrt für den guten Zweck den Zielhang der Streif hinuntergewedelt. 150.000 Euro wurden dabei für in Not geratene Bergbauernfamilien in Tirol und Südtirol eingefahren. Der heimliche "Star" der Veranstaltung: "Zielrichter" Bernie Ecclestone.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bernie Ecclestone und Niki Lauda. SN/apa Marc Girardelli SN/APA/ROLAND SCHLAGER Fritz Strobl SN/APA/ROLAND SCHLAGER Leonhard Stock