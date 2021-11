"Kitzloch"-Chef will "Kultureinrichtung" Aprés-Ski erhalten

Der Chef des in der Corona-Pandemie auch international bekannt gewordenen Ischgler Aprés-Ski-Lokals "Kitzloch" hat sich für den unbedingten Erhalt der "Kultureinrichtung" Aprés-Ski ausgesprochen. Aprés-Ski sei nämlich so "wichtig wie der Opernball" und müsse auch in Corona-Zeiten dringend im Angebot der alpinen Wintersport-Hotspots bleiben. Als wesentlichen Beitrag zu diesem Erhalt sieht Bernhard Zangerl etwa strenge 2G-Einlasskontrollen, wie er im APA-Gespräch sagte.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Kitzloch-Chef Zangerl verwahrt sich gegen Ballermann-Tourismus