"KitzRaceParty" mit Hochkaräter-Auflauf

Die Society-Festspiele am Hahnenkamm fanden Samstagabend ihre Fortsetzung und herausstechen konnte dabei die "KitzRaceParty" in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der Streif. Ein beachtliches A-Klasse-Promi-Aufgebot zog über und posierte am "Red Carpet", darunter auch der "Terminator" himself, Arnold Schwarzenegger.

SN/apa Arnold Schwarzengegger fieberte im Ziel mit. SN/GEPA pictures Arnold Schwarzenegger. SN/gepa pictures Arno Schuchter, Nina Proll und Guenther Mader waren vor der Party bei der Kitz-Charity-Trophy am Start. SN/gepa pictures Auch Tobias Moretti gab für die Charity-Trophy Vollgas.