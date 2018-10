Ein 23 Jahre alter Klagenfurter ist am Samstag festgenommen worden, weil er in einer Parkanlage beim Kinderspielplatz masturbierte. Während der Vernehmung versuchte der Mann laut Polizei, seine Handlungen zu wiederholen. Er wurde daraufhin in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Quelle: APA