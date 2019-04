Ein 32 Jahre alter Klagenfurter ist am Sonntagnachmittag mit seinem Gleitschirm in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) abgestürzt. Laut Polizei war sein Schirm plötzlich abgesackt, der Mann landete in einer Baumkrone in etwa 15 Metern Höhe. Es gelang ihm sich mit der Notfallausrüstung zu sichern, die Bergrettung Ferlach holte ihn schließlich unverletzt aus dem Baum.

SN/APA (dpa/Feature)/Tobias Hase Der Kärntner stürzte mit seinem Gleitschirm ab