Klagenfurter wegen Mordes an Salzburger vor Gericht

Wegen Mordes und schweren Raubes muss sich am Montag ein 37-jähriger Mann vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im November 2020 in seiner Wohnung einen Salzburger, der ihm eine Pistole verkaufen wollte, erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt zusätzlich die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Angeklagte war bisher nicht geständig, er sprach von einem "Versehen".

SN/APA/PARIGGER/ROBERT PARIGGER Ein 37-Jähriger steht am Montag wegen Mordes in Klagenfurt vor Gericht