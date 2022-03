Klein-Lkw erfasste in Tirol auf Bus wartende Frau

Eine auf einen Bus wartende 52-jährige Frau ist am Freitag in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die auf einer Bank sitzende Frau wurde von dem Fahrzeug frontal erfasst und in dem überdachten Wartebereich eingeklemmt. Der 50-jährige Chauffeur des Klein-Lkw war nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn abgekommen. Ebenfalls leicht verletzt wurden zwei Kinder, die sich an der Bushaltestelle aufhielten, so die Polizei.

SN/APA/SCHNEIDER Harald Die beiden Schwerverletzten wurden mit Helikoptern ins Spital gebracht.