Kleinflugzeug-Absturz: Identität und Ursache weiter unklar

Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit drei Toten haben Freitagvormittag die Ermittlungen angedauert. Identität der Opfer und Absturzursache waren vorerst weiter unklar, sagte Polizeisprecher Stefan Eder der APA. Indes wurde begonnen, die Leichen zu bergen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Kleinflugzeug ging nach Absturz in Flammen auf