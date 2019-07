Kleinflugzeug-Absturz in Tirol: Drei Tote offenbar Deutsche

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges am Donnerstagabend nahe der Meilerhütte in der Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit drei aus Deutschland stammende Männer ums Leben gekommen. Sie waren 72, 57 und 56 Jahre alt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Absturzursache sei bisher aber noch unklar. Die Leichen und Wrackteile wurden mittlerweile geborgen.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Kleinflugzeug ging nach Absturz in Flammen auf