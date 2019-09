Im Bezirk Neusiedl am See ist am Freitagnachmittag ein Kleinflugzeug niedergegangen. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Es dürfte sich um eine geglückte Notlandung gehandelt haben, sagte ein Sprecher zur APA.

Quelle: SN