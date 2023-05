Kleinflugzeug im Pinzgau abgestürzt

Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Rodelbahn. Die angrenzende Bundesstraße musste gesperrt werden. Auf APA-Nachfrage sprach die Polizei von einem "Brand und mehreren Explosionen" am abgestürzten Flugzeug. Zur Identität und Gesundheitszustand der Insassen sowie der Herkunft der Maschine lagen vorerst noch keine Informationen vor.