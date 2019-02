Kleinflugzeug stürzte in den Wolfgangsee

An der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt.

Ersten Informationen des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg ist es im Zuge einer Flugshow zu dem Unfall gekommen. Der Pilot wurde von der Wasserrettung geborgen, wie diese berichtete. Er dürfte den Absturz unbeschadet oder nur leicht verletzt überstanden haben. Anzeige Das Flugzeug, das beinahe im See versunken wäre, wurde ebenfalls aus dem Wasser gezogen. Nähere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Quelle: APA