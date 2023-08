Kleinflugzeug überschlug sich bei Landung - Zwei Verletzte

Ein Kleinflugzeug hat sich Dienstag um 14.00 Uhr bei der Landung am Flugplatz Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) überschlagen. Ein 54-Jähriger aus Lengau (Bezirk Braunau) war damit auf seinem Schulungsflug in Salzburg gestartet und hatte Zwischenlandungen in Mühldorf und Schärding absolviert. Seine Frau und der 36-jährige Co-Pilot aus Wals-Siezenheim wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.

Der Pilot und seine ebenfalls mitfliegende 13-jährige Tochter blieben unverletzt. Der 54-Jährige wollte die Cessna 182 auf der 550 Meter langen Landebahn zu Boden bringen. Das Flugzeug kam aber erst bei Meter 300 schräg und unkontrolliert am Asphalt auf, schleuderte über die Fahrbahn, geriet in ein angrenzendes Feld, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der 36-Jährige und die Ehefrau des Piloten wurden ins Spital gebracht, an der Cessna entstand ein Totalschaden von 700.000 Euro.