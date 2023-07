Im Kärntner Gemeindegebiet von Ossiach ist am Samstagnachmittag ein einjähriger Bub in einem unbeobachteten Augenblick in den Familienpool gefallen. Er wurde dort laut Polizei von seiner 32-jährigen Mutter im Wasser treibend aufgefunden und geborgen. Das Kleinkind wurde nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.