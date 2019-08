Ein zweieinhalbjähriger Bub hat sich am Donnerstagnachmittag in Linz von seinem Großvater losgerissen und ist auf die Nebenfahrbahn der Leonfeldner Straße in Richtung stadtauswärts gerannt. Dort stieß er gegen den vorbeifahrenden Pkw einer 49-jährigen Linzerin und verletzte sich laut Polizei schwer. Das Kleinkind wurde schwer verletzt in den Med Campus IV eingeliefert.

SN/APA (Webpic)/hex Der Zweijährige wurde ins Krankenhaus gebracht