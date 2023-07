Kleinkind stürzt in Wien-Hernals aus Fenster

Ein Dreijähriger ist am Samstagabend in Wien-Hernals aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei wurde das Kleinkind verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster waren die Eltern zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zuhause.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Berufsrettung brachte den Buben nach dem Fenstersturz ins Spital