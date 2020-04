Kleinlastwagen im Bezirk Tulln von zwei Zügen zermalmt

Ein Kleinlastwagen ist Dienstagfrüh auf einem Übergang der Franz-Josefs-Bahn in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Höflein an der Donau (Bezirk Tulln) von zwei Zügen erfasst worden. Der Lenker des Kfz dürfte laut Franz Resperger vom Landeskommando NÖ das Rotlicht übersehen haben und in die Bahnkreuzung eingefahren sein. Als sich die Schranken absenkten, brachte sich der Fahrer in Sicherheit.

SN/APA (FF KRITZENDORF)/UNBEKANNT Der Fahrer brachte sich noch in Sicherheit