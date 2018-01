Kleintransporter mit 1.800 Tieren im Burgenland gestoppt

Mehr als 1.800 Tiere hatte ein slowenischer Kleintransporter geladen, der vergangenen Sonntag von der Polizei bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) vorübergehend gestoppt wurde. Bei einer Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass für einen Teil der Tiere keine Transportbescheinigung vorlag, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 54-jährige Wagenlenkerin wurde angezeigt.

