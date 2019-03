Klima-Demo: Neuer Erlass des Bildungsministeriums

In einem neuen Erlass weist das Bildungsministerium die Bildungsdirektionen in den Ländern an, österreichweit einheitlich mit den Klima-Demos der "FridaysFor Future"-Bewegung umzugehen. Schule und gesellschaftliches Engagement dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Klargestellt wird aber auch, dass eine Demo-Teilnahme keine gerechtfertigte Verhinderung des Schulbesuchs darstellt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Mit den Schulstreiks soll zukünftig einheitlich umgegangen werden