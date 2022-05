Klima retten mit Superkleber

Aktivisten greifen zu immer drastischeren Mitteln: Bei einer Straßenblockade in Wien klebten sie ihre Hände auf den Asphalt. Als radikal sehen sie diese Methoden aber nicht.

Es ging alles ganz schnell. Kurz vor 9.30 Uhr betraten insgesamt neun Personen in orangefarbenen Warnwesten die Fahrbahn und blockierten auf Höhe Westbahnhof den Wiener Gürtel. In beiden Richtungen. Die Folge: Hupkonzert, Megastau und Unmut, der teilweise in Aggression umschlug.

Zu diesem Zeitpunkt klebten die Handflächen von Caroline Thurner bereits am Asphalt. Die 52-jährige promovierte Chemikerin ist Teil der Bewegung "Letzte Generation", die auf radikale Weise auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen will. "Petitionen, Demos - hat ...