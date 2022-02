Klimaaktivisten mit Ludwig-Betonstatue vor Wiener Rathaus

Mit der Errichtung einer Betonstatue mit dem Antlitz des Wiener Bürgermeisters im Rathauspark haben Klimaschutzaktivisten am Donnerstag ihrem Unmut gegenüber der Klima- und Verkehrspolitik Michael Ludwigs (SPÖ) Ausdruck verliehen. Die eineinhalb Meter hohe Büste des "Beton-Bürgermeisters" stehe symbolisch für klimapolitische Verfehlungen der Wiener Stadtregierung, erklärten Vertreter der "LobauBleibt"-Bewegung, darunter Fridays for Future und Greenpeace, in einer Aussendung.

Mahnmal gegen "Eskalationskurs" und "Betonpolitik" der Stadtregierung