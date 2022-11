Klimaaktivisten sollen Kosten für Polizeihubschrauber zahlen

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" üben massive Kritik an der Wiener Polizei. Vier Personen, die sich am Rande des weltweiten Klimastreiks im September am Ring in der Wiener Innenstadt festgeklebt hatten, sollen nun finanziell für den personellen Einsatz und den Gebrauch eines Helikopters aufkommen. Der Kostenpunkt liegt bei über 1.550 Euro pro Person, wie Florian Wagner von der "Letzten Generation" am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

SN/APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH Die "Letzte Generation" fordert Tempo 100 auf Autobahnen