Klimabonus an 8,6 Millionen Menschen ausbezahlt

Die Auszahlung des Klimabonus und des Antiteuerungsausgleichs sind abgeschlossen. In sieben Wochen wurden vier Milliarden Euro an 8,6 Millionen Menschen verteilt. 7,4 Millionen Mal wurden die 500 Euro für Erwachsene bzw. 250 Euro für Kinder per Überweisung und 1,2 Millionen Mal als Gutschein überreicht. Damit wurde erstmals in der Geschichte der Republik eine Transferleistung an alle Menschen in Österreich ausgezahlt, bilanzierte Projektleiter Wolfgang Otter am Mittwoch.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 8,6 Millionen Menschen haben den Klimabonus bekommen