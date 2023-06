Klimaexperten: Babler soll SPÖ-Blockade beenden

Zahlreiche Klimaexpertinnen und -experten fordern den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler in einem offenen Brief auf, in Sachen Klimaschutz und Energiewende mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Die SPÖ blockiert derzeit Zwei-Drittel-Materien im Nationalrat - etwa das Energieeffizienzgesetz -, um die Umsetzung ihrer Vorschläge gegen die Teuerung zu erzwingen. Unterzeichnet haben etwa Ökologe Franz Essl, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Umwelthistorikerin Verena Winiwarter.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Experten appellieren an NEO-SPÖ-Chef Andreas Babler