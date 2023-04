Behörde will Aufenthaltsverbot für deutsche Klimaaktivistin

Der 26-jährigen Klimaaktivistin Anja Windl von der "Letzten Generation" droht ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Das bestätigte die Deutsche am Mittwoch der APA. Windl soll am Donnerstag in der Früh in der Regionalstelle des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen (BFA) in Leoben einvernommen werden. "Das ist absoluter Wahnsinn. Keine der Verwaltungsstrafen gegen mich ist bisher rechtskräftig", sagte Windl der APA.

BILD: SN/APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH Klimaaktivistin Anja Windl droht eine Ausweisung aus Österreich