Klimakleber: In drei Monaten gab es 169 Klebeaktionen und 743 Anzeigen

Fleiß kann man den Klimaaktivistinnen und -aktivisten nicht absprechen. Das zeigt die Bilanz ihrer Klebeaktionen.

Blockierte Straßen und in der Folge Staus, die durch Klimaaktivistinnen und -aktivisten ausgelöst werden, gehören in Österreich inzwischen fast schon zum Alltag. Nun hat das Innenministerium in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ Zahlen zu den Protesten veröffentlicht. Sie ...