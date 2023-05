Klimaschützer stoppten Verkehr beim Schloss Schönbrunn

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben ihre nicht angemeldeten Straßenblockaden in Wien im Werktagsfrühverkehr die zweite Woche in Folge fortgesetzt. Am Montag um 8.00 Uhr stoppten sie den Verkehr beim Schloss Schönbrunn. Unterstützt wurden die Umweltschützer von "Seniors for Future" und "Omas Gegen Rechts". Sie forderten ein wirksames Klimaschutzgesetz und Tempo 100 auf Autobahnen. Die Aktion war nach rund 30 Minuten beendet, twitterte die Polizei.