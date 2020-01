Klimaschutz: "Sensenmann" bei der Vienna Autoshow

Zum Abschluss hat auch noch der "Sensenmann" die am Sonntag zu Ende gegangene Vienna Autoshow heimgesucht. Aktivisten von Extinction Rebellion warben als "Tod" maskiert für den Kauf von Neuwagen, um auf die Auswirkungen von Verbrennungsmotoren hinzuweisen. An den Vortagen hatten schon andere Klimaschützer - Fridays For Future, System Change not Climate Change und Critical Mass - dort demonstriert.

SN/APA (Tom Poe Photography)/TOM PO Klimaschutzprotest auf der Vienna Autoshow