Klimaticket macht 88 Prozent der Nutzer zufrieden

88 Prozent der Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer sind mit ihrer Fahrkarte zufrieden. Besonders erfreut sind die Befragten mit dem Verkehrsangebot, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Verkehrssicherheit. Zu diesem Schluss kam eine Umfrage des Marktforschungsinstituts QS Research & Consulting im Auftrag des Umweltministeriums.

Ministerin Gewessler will Angebot weiter verbessern

"Das positive Feedback zum Klimaticket bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg. Wir werden das Angebot nun weiter verbessern - denn jeder Euro, den wir in die öffentlichen Verkehrsmittel stecken, zahlt sich doppelt und dreifach aus. Mit dem Klimaticket haben wir einen Meilenstein für leistbare, nachhaltige und moderne Mobilität gesetzt", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag in einer Aussendung.

Das Klimaticket verändert der Umfrage zufolge auch das Nutzungsverhalten des öffentlichen Verkehrs: Besonders bei Personen, die das überregionale Ticket besitzen, habe sich das Mobilitätsverhalten in Richtung öffentlichen Verkehr verschoben (58 Prozent). Sie gaben an, nun häufiger Öffis anstatt dem eigenen Auto zu nutzen. Aber auch bei jenen, die ein regionales Ticket besitzen, ließ sich dieser Trend feststellen (36 Prozent).

Das Verkehrsangebot wurde in der Umfrage sehr unterschiedlich bewertet - entweder als besondere Stärke oder als großer Mangel. Besonders für Besitzerinnen und Besitzer des überregionalen Tickets lag hier der Hauptkritikpunkt (87 Prozent). Befragte, die ein regionales Klimaticket besitzen, waren im Hinblick auf ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse eher zufrieden mit dem öffentlichen Verkehr (78 Prozent).

Die Pünktlichkeit wurde insgesamt eher kritisch bewertet. Reisende, die das Klimaticket Österreich besitzen, erkannten allerdings eher eine Verbesserung der Qualität des öffentlichen Verkehrs im Vergleich zum Vorjahr (33 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent).

Die Meinung der Klimaticket-Nutzer wurde vom Marktforschungsinstitut QS Research & Consulting in mehr als 24.000 Interviews mit offenen und geschlossenen Fragestellungen erhoben.