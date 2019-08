Klimavolksbegehren geht am Mittwoch an den Start

Das Klimavolksbegehren geht an den Start: Am Mittwoch beginnt die Unterstützungsphase, bei der die Initiative 8.401 Unterschriften sammeln muss. "Es wird bis etwa Dezember aufliegen", sagte Klimavolksbegehren-Sprecherin Katharina Rogenhofer. Hinter das Volksbegehren stellte sich am Dienstag eine breite Allianz von Organisationen aus der Zivilgesellschaft.

SN/APA/Symbolbild/ROLAND SCHLAGER Das Volksbegehren kann bis Dezember unterzeichnet werden