Die Flächen, die in Österreich mit Bäumen bedeckt sind, werden mehr. Aber der Forst, wie ihn die Bürgerinnen und Bürger derzeit kennen, wird sich in den nächsten Jahren deutlich verändern.

48 Prozent Österreichs sind mit Wald bedeckt. Dabei wird es nicht bleiben. Denn so wie es derzeit aussieht, wird die Waldfläche in den kommenden Jahren weiter wachsen. Allerdings: Der Wald, wie wir ihn derzeit kennen, wird sich stark verändern. Darauf wies der Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreichs, Felix Montecuccoli, am Montag hin - einen Tag vor dem Tag des Waldes. 80 Prozent des Forstes in Österreich sind im privaten Besitz, 20 Prozent gehören der öffentlichen Hand.

Es ...