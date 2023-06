Klinik Ottakring hofft auf Abwendung des Streiks

Angesichts des für kommenden Freitag (30. Juni) angekündigten Ärztestreiks in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring in Wien versucht die Kollegiale Führung des Krankenhauses, doch noch für Deeskalation zu sorgen. Man habe intensive Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Ein "Faktencheck" habe ergeben, dass ein Großteil der formulierten Wünsche bereits realisiert oder angegangen worden sei.

