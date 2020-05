Klopapier-Schneekugel ironisiert Hamsterkäufe

Wiener Schneekugelmanufaktur ist vom Verkaufserfolg überrascht und plant Nachfolgemodelle.

Wie kann man aus einem ernsten Thema ein amüsantes Souvenirprodukt kreieren? Die Original Wiener Schneekugelmanufaktur zeigt es vor: Eine Schneekugel mit einer Rolle Klopapier sowie der Aufschrift "#staysafe #stayhealthy #stayhome" auf dem Sockel hat sich als Verkaufsschlager entpuppt. "Wir haben schon über 5000 Exemplare verkauft und sind von diesem Erfolg total überrascht", sagte eine Firmensprecherin am Freitag.

Die "Corona"-Schneekugel gibt es in zwei Größen, vom Verkaufspreis - sieben bzw. zehn Euro - gehen zwei Euro an das Rote Kreuz. Die humorvolle Anspielung an die Hamsterkäufe zu Beginn der Coronakrise findet auch international Anklang: "Wir verkaufen auch nach Deutschland, in die Schweiz, aber auch in die USA." An weiteren Motiven in Anspielung an die Coronakrise wird bereits gearbeitet.

Die Idee zur Klopapier-Schneekugel hatte die Tochter von Firmenchef Erwin Perzy, der die Schneekugelmanufaktur in der dritten Generation führt. Das Produkt schlug so ein, dass der Webshop kurzfristig zusammenbrach. Worauf via Facebook mit einem Augenzwinkern kommuniziert wurde: "Liebe Kunden! Auch uns ist das Klopapier ausgegangen!" Mittlerweile ist der Shop wieder aktiv, aufgrund der vielen Bestellungen ist aber mit einer Lieferzeit von bis zu vier Wochen zu rechnen.

Seit dem Jahr 1900 wird im Wiener Gemeindebezirk Hernals die Original Wiener Schneekugel produziert. Als Erfinder gilt der Chirurgieinstrumentenmechaniker Erwin Perzy. Experimente mit einer mit Wasser und Grieß gefüllten Schusterkugel erinnerten ihn an Schneefall. Er gab ein Modell der Basilika Mariazell in die Kugel und schuf damit die erste Schneekugel. Pro Jahr werden in Hernals rund 300.000 Schneekugeln hergestellt. Die genaue Zusammensetzung des Schnees ist ein Firmengeheimnis.