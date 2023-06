Knapp 40 Prozent der Österreicher halten sich ein Haustier

Knapp 40 Prozent der Österreicher haben ein Haustier. Am beliebtesten sind Katze und Hund. Acht Prozent besitzen sogar mehrere Arten. Hauptmotiv für die Anschaffung sei Tierliebe, so das repräsentative Ergebnis einer IMAS-Umfrage, die am Freitag in Linz veröffentlicht wurde.

BILD: SN/APA/DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR GMBH Die Katze ist das beliebteste Haustier in Österreich