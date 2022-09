Koala-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es frohe Nachrichten: Zum zweiten Mal in der Geschichte des Zoos gibt es Koala-Nachwuchs, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Das Koala-Weibchen "Bunji" trage ein Jungtier im Beutel. "Koalas sind rund ein Monat lang trächtig, die Geburt verläuft eher unspektakulär - auch für das Pflegerteam kaum bemerkbar", erzählte Eveline Dungl, die zuständige zoologische Abteilungsleiterin.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Manchmal schaut eine kleine Hand aus dem Beutel heraus