Koalitions-Hickhack um Asfinag-Projekte

Der Umgangston in der türkis-grünen Koalition wird wieder einmal unfreundlicher: Umwelt-Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) kritisierte am Samstag "Alleingänge" der Grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und warf ihr "Verunsicherung" der Bevölkerung vor. Gewessler müsse nach ihrer Ankündigung, das Asfinag-Bauprogramm zu evaluieren, "Klarheit schaffen", forderte Brunner in der "Presse".

SN/APA/MICHAEL GRUBER/MICHAEL GRUBE Straßenausbau sorgt für Gräben zwischen ÖVP und Grünen