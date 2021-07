Koalitions-Klubchefs sehen keine Neuwahl nahen

Die Klubchefs von ÖVP und Grünen haben am Dienstag in einem gemeinsamen "Report"-Auftritt das Koalitionsklima als intakt geschildert und Neuwahl-Gerüchte von sich gewiesen. Unterschiede bleiben aber, etwa was die von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) pausierten Straßenbau-Projekte angeht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Zumindest hier stimmt das Klima