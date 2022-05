Königspython in Weinbergen in Niederösterreich eingefangen

In den Leobersdorfer Weingärten (Bezirk Baden) ist Freitagabend ein Königspython entdeckt worden. Eine Polizistin fing die über einen Meter lange ungiftige Schlange behutsam in einer Stofftasche ein. "Das Tier wies keine sichtbaren Verletzungen auf, war recht aufgeweckt und wurde bis zur Abholung durch einen Reptilienfachmann auf der Polizeiinspektion Leobersdorf verwahrt", teilte die Exekutive am Montag in einer Aussendung mit. Vermutlich war die Schlange ausgesetzt worden.

SN/APA/LPD NIEDERÖSTERREICH Polizistin fing die über einen Meter lange ungiftige Schlange ein