Körperwelten: Die umstrittenste Ausstellung der Welt kommt nach Salzburg

In der Höhle des Plastinierers. Im Plastinarium werden Leichen in Schauobjekte verwandelt. Und Interessierte können dabei zusehen. Die einen nennen es die "Gläserne Manufaktur", andere eine "Leichenfabrik".

Nach Ihrem Tod muss es, falls Sie zu den Auserwählten gehören, schnell gehen. Eine Fachkraft stellt den Exitus fest, ein Totenschein wird ausgestellt und die Körperspende-Abteilung des Instituts für Plastination (IfP) über Ihr Ableben informiert. Sogleich setzt sich ein Mitarbeiter ins "Bodymobil", um Ihren Leichnam abzuholen.

Im Plastinarium in Guben an der deutsch-polnischen Grenze angekommen, legt man Ihren Körper auf einen hell beleuchteten Seziertisch und schneidet Ihr Bein so weit auf, dass die Hauptschlagader zum Vorschein kommt. In ...