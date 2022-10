"Kohle ist ein Randprodukt geworden"

Wolfgang Rothauer ist einer der letzten Kohlenhändler von Wien. Mit den SN hat er über das langsame Verschwinden einer Branche, Lieferengpässe, Preissteigerungen und die explodierende Nachfrage nach Brennholz gesprochen.

Kohle als Energielieferant feiert ein unverhofftes Comeback. So hat etwa die Bundesregierung vorgeschlagen, das steirische Fernheizkraftwerk Mellach auf Kohlenbetrieb umzurüsten. Am privaten Sektor sieht die Sache aber offenbar anders aus. Wolfgang Rothauer ist einer der letzten von einst 5400 Kohlenhändlern in Wien. So viele waren es Ende der 1950er-Jahre. 30 Jahre später waren es immer noch 180. Und jetzt? "Ein paar andere gibt's noch, drei oder vier", sagt der Wiener Kohlenbaron. So heißt die Firma, die Rothauer in der Schweglerstraße ...